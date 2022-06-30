В Германии защитят русских жителей от нападок и изоляции

В Германии создали некоммерческую организацию (НКО), которая будет заниматься проблемой дискриминации русских. Об этом радио Sputnik сообщил соучредитель НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

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По его словам, работа Общества по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) будет направлена на предотвращение дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан, проживающих в Германии.

Пострадавшие смогут обратиться в организацию, где им предоставят всеобъемлющую поддержку, в том числе правовую. При необходимости к проблеме будут привлечены адвокаты, которые будут представлять пострадавшего в суде.

В настоящее время проходит необходимая процедура регистрации и открывается счет.

Напомним, на фоне конфликта на Украине русские граждане, проживающие в Германии, не раз подвергались гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Есть даже пострадавшие, подвергнувшиеся насилию.

Немецкие чиновники выступают против дискриминации русских. По словам представителя правительства Германии Кристиане Хофман, сейчас идет «война не российского населения против Украины, а также не русскоязычного населения в Германии».