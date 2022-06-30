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4 часа назад

Пасущихся в центральном парке Нью-Йорка козлов показали на видео

Александр Кузьмин

В центральном парке Нью-Йорка пасутся 20 козлов. Животных подключили к борьбе с сорняками. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с парнокопытными.

На кадрах видно, как рогатые травоядные приступили к своим обязанностям и с аппетитом объедают кусты. Отмечается, что козы непривередливы к выбору растений и могут съесть даже ядовитый плющ. При этом из-за того, что эти животные поедают огромное количество растительности, они способны существенно повлиять на ее количественный состав.

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