В центральном парке Нью-Йорка пасутся 20 козлов. Животных подключили к борьбе с сорняками. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказалось видео с парнокопытными.

На кадрах видно, как рогатые травоядные приступили к своим обязанностям и с аппетитом объедают кусты. Отмечается, что козы непривередливы к выбору растений и могут съесть даже ядовитый плющ. При этом из-за того, что эти животные поедают огромное количество растительности, они способны существенно повлиять на ее количественный состав.