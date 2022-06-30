Сербы выступили против вступления в Евросоюз

Больше половины опрошенных жителей Сербии против вступления в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat.

Согласно результатам опроса, 51% проголосовали бы против членства в ЕС на национальном референдуме, а 34% проголосовали бы за. Около 11% заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить.