Из порта Бердянска вышло первое судно с зерном

Из Бердянского порта вышло первое за несколько месяцев судно с зерном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

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«7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал глава ВГА.

По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Он также подчеркнул, что бердянский порт и бухта разминированы и полностью безопасны.