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5 часов назад

Байден проигнорировал президента Южной Кореи на саммите НАТО: видео

Александр Кузьмин

На саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден прошел мимо своего коллеги из Южной Кореи. Американский лидер поставил в неловкое положение корейского президента Юн Сок Ёля, не став его приветствовать. Обнародованное телеканалом Yonhap News TV видео с мероприятия появилось в российских новостных Telegram-каналах.

На записи видно, что Байден направляется к политикам, Юн Сок Ёль хочет с ним поздороваться и делает в его сторону шаг. Однако глава Белого дома США не обращает на это никакого внимания и протягивает руку президенту Болгарии Румену Радеву.

Накануне состоялся основной день саммита Североатлантического альянса, в ходе которого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в него.

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