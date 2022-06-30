На саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден прошел мимо своего коллеги из Южной Кореи. Американский лидер поставил в неловкое положение корейского президента Юн Сок Ёля, не став его приветствовать. Обнародованное телеканалом Yonhap News TV видео с мероприятия появилось в российских новостных Telegram-каналах.

На записи видно, что Байден направляется к политикам, Юн Сок Ёль хочет с ним поздороваться и делает в его сторону шаг. Однако глава Белого дома США не обращает на это никакого внимания и протягивает руку президенту Болгарии Румену Радеву.