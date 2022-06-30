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5 часов назад

DE: Фареры столкнулись с недовольством Британии, разрешив ловлю рыбы судам России

Газета.Ru

Руководители британских рыбных хозяйств разочарованы из-за отказа Фарерских островов разорвать договор о рыболовстве с Россией, пишет Daily Express.

Фареры столкнулись с недовольством Британии из-за договора с РФ
Фото: remote-tourism.comremote-tourism.com

По данным газеты, власти Фарер разрешили Москве ежегодно вылавливать 75 тыс. тонн путассу в их общей с Великобританией специальной зоне.

По словам главы Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Яна Гатта, автономная часть Королевства Дания «решила прикрыться соглашением о рыболовстве» с Кремлем.

По информации источника, суда под российским флагом не смогут получать лицензии на ловлю рыбы от Великобритании в ее водах. К этому же призывают и Фарерские острова.

Старший советник Министерства рыболовства Фарерских Островов Улла Ванг заявила о важности действующего договора, так как четверть всего экспорта идет в Россию.

Ранее в Великобритании приняли закон, который наделяет власти полномочиями задерживать российские суда. Сообщается, что закон принят в рамках нового пакета британских санкций против России.

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