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5 часов назад

В Британии раскритиковали антироссийские санкции за непродуманность

Алиса Селезнёва

Санкционный режим Великобритании в отношении России является непоследовательным и непродуманным. Такую оценку антироссийским санкциям, по данным РИА Новости, дал Комитет по иностранным делам британской палаты общин.

В Британии раскритиковали антироссийские санкции за непродуманность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентариев, санкции против физических лиц из России вводились не в рамках «последовательной стратегии», а основываясь на действиях союзников.

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«Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно», - отмечается в докладе комитета.

Законодатели почти не увидели доказательств того, что у Великобритании имелся план или широкая стратегия, в соответствии с которой формируется подход к введению санкций. В докладе содержится рекомендация сформировать кадры, которые займутся санкционным кейсом.

Также в палате общин призвали кабинет министров положить конец незаконным финансовым операциям, которые проводятся в Лондоне, и рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел. Парламентариев заинтересовала и программа Tier 1 Investor.

«Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1», - подчеркивается в докладе.

Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала 24 февраля спецоперации России на Украине. В марте ограничения были введены в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ. Затем санкцинный список регулярно пополнялся.

Так, 29 июня стало известно, что Лондон распространил санкции на бизнесменов Владимира Потанина и Саида Гуцериева, а также губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Также под британские санкции, предполагающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, попали премьер-министр России Михаил Мишустин, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и члены его семьи, российские телеведущие, журналисты и дипломаты.

В мире,Сергей Цивилев,Саид Гуцериев,Михаил Мишустин,Владимир Потанин,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,
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