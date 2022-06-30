Экс-премьер Болгарии объяснил решение о высылке 70 российских дипломатов

Экс-премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что не сам лично принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, решение было основано на «трёх докладах» агентства нацбезопасности и отчёте МИД, сообщает агентство БТА.

Фото: Olivier Matthys/AP/ТАСС Olivier Matthys/AP/ТАСС

Об этом Петков заявил на заседании Народное собрания Болгарии, которое проголосовало за вызов экс-премьера и главы агентства госбезопасности на слушания по вопросу о массовой высылке российских дипломатов.

Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов исходило не от него, но было основано на трёх докладах государственного агентства национальной безопасности... Он добавил, что был отчёт от МИД и решение правительственного совета безопасности, — говорится в сообщении агентства.

По словам экс-премьера страны, сама высылка была процессом долгим, который начался «ещё в марте». Его слова прокомментировала лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова. Она сказала, что слушания продемонстрировали «хаос в процессе принятии решений».

Петков пытается прикрыться аппаратом МИД и какими-то отчетами. В ходе... заседания не стало ясно, как принимаются решения, — заметила политик и добавила, что не увидела никаких документов.