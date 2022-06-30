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6 часов назад

Президент Казахстана предложил отправить миротворцев в ЦАР, ДРК, Мали и Ливан

Говорит Москва

Касым-Жомарт Токаев внёс в парламент инициативу направить военнослужащих республики в эти страны в рамках миссии ООН.

Президент Казахстана заявил о вызовах для национальной безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт о 430 военных.

Токаев заявил о поддержке идеи проекта «Большой Евразии»

По мнению президента Казахстана, последние события в регионе свидетельствуют о новых рисках и вызовах для национальной безопасности. Токаев добавил, что республика готова выделить как отдельных военных в качестве офицеров и наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.

В мире,ООН,
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