Президент Казахстана заявил о вызовах для национальной безопасности

Касым-Жомарт Токаев внёс в парламент инициативу направить военнослужащих республики в эти страны в рамках миссии ООН .

По мнению президента Казахстана, последние события в регионе свидетельствуют о новых рисках и вызовах для национальной безопасности. Токаев добавил, что республика готова выделить как отдельных военных в качестве офицеров и наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.