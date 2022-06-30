«Европа сдрейфила и практически бросила Литву один на один с Россией»

Европа бросила Литву и Эстонию один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Об этом написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в статье для издания «Главред», сообщает РИА Новости.

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Он считает, что Европейский союз не захотел брать на себя ответственность и принимать последствия этого решения и этим сильно подставила Литву и Эстонию.

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией», — заявил Жданов. Он добавил, что именно Евросоюз закрыл транзит своим решение, однако президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц «не звонят Путину» по этому поводу.

Эксперт также выразил мнение, что Россия не планирует применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву в скором времени может возобновиться, если Вильнюс и Евросоюз достигнут компромисса.