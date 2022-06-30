В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
52 минуты назад

Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией

Елена Прошина

Европа бросила Литву и Эстонию один на один с Россией в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область. Об этом написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в статье для издания «Главред», сообщает РИА Новости.

«Европа сдрейфила и практически бросила Литву один на один с Россией»
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что Европейский союз не захотел брать на себя ответственность и принимать последствия этого решения и этим сильно подставила Литву и Эстонию.

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией», — заявил Жданов. Он добавил, что именно Евросоюз закрыл транзит своим решение, однако президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц «не звонят Путину» по этому поводу.

Эксперт также выразил мнение, что Россия не планирует применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву в скором времени может возобновиться, если Вильнюс и Евросоюз достигнут компромисса.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, которых попали под санкции Европейского Союза.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Олег Жданов,Владимир Путин,ЕС,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители