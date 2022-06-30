В Киеве захотели принудительно депортировать людей из зоны боевых действий

На Украине предложили принять закон, подразумевающий принудительную депортацию людей из зоны боевых действий. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в эфире канала «Украина 24», сообщает РИА Новости.
Издание пишет, что местные жители выступали против этой инициативы.
Гайдай сообщил, что украинские войска в Лисичанске находятся в тяжелой ситуации, они продолжают вести огонь. В населенном пункте при этом все еще находятся около 15 тысяч гражданских лиц.
«Были предложения определенных депутатов депортировать этот город. Мы предложили им: пожалуйста, примите быстренько законопроект про депортацию, и мы будем вывозить людей», — уточнил Гайдай.
Он подчеркнул, что законопроект подразумевает принудительную депортацию. По его словам, подобный закон принять достаточно легко, но пока этого еще не произошло.
Гайдай также сообщил, что авиация РФ уничтожила большой склад, с которого украинский гарнизон в Лисичанске получал необходимые припасы. Он уточнил, что Военные силы РФ сбросили бомбу, в результате ангары были практически полностью уничтожены. Кроме того, Гайдай затруднился ответить, поступает ли в регион какая-либо западная техника, предоставляемая западными странами.