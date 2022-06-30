В ЕС призвали страны помочь Киеву ценой своей безопасности

Премьер Нидерландов Марк Рютте обратился к другим странам с призывом оказать военную помощь Украине даже в ущерб собственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

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Рютте подчеркнул, что в данный момент следует отдать приоритет защите Украины. Все страны, которые еще в состоянии оказать ей свою поддержку, должны это сделать, считает он.

«Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине», — сказал Рютте.

При этом премьер Нидерландов раскритиковал других членов НАТО за то, что они не отправляют Киеву тяжелое вооружение в достаточных количествах.

«Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются», — указал он. Однако он не стал называть эти государства, хотя отметил, что осуждает их решение.