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1 час назад

В США выявили более 350 случаев заражения оспой обезьян

ТАСС

Американские медики выявили 351 случай заражения оспой обезьян в США, свидетельствуют обновленные в среду данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

В США выявили более 350 случаев заражения оспой обезьян
Фото: ТАССТАСС

Согласно статистике, еще сутки назад в стране было подтверждено лишь 244 случая заражения ортопоксвирусом. Наибольшее число заразившихся выявлено в штате Калифорния - 80, на втором месте по заболеваемости находится штат Нью-Йорк - 74 случая, тройку замыкает Флорида - 46 случаев.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили, что запускают чрезвычайный операционный центр по реагированию на вспышку оспы обезьян в стране. В работе центра будут участвовать около 300 сотрудников ЦКПЗ, которые намерены координировать свои действия с местными властями и международными партнерами. Белый дом также объявил, что в ближайшие недели передаст властям штатов из федеральных запасов 296 тыс. доз вакцин, которые используют для борьбы со вспышкой оспы обезьян в стране.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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