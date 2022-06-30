В США оценили шансы на перемирие между РФ и Украиной

В настоящее время США не видят возможностей для заключения мирного договора между России и Украиной. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает РИА Новости со ссылкой на дискуссию на тему национальной безопасности, организованную на площадке Google.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она подчеркнула, что невозможность урегулирования конфликта между Киевом и Москвой «очевидна для всех».

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила Хейнс.

При этом она не пояснила, на чем основан подобный прогноз.

Ранее ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не заметил никаких признаков заинтересованности в мирном договоре с Киевом со стороны Москвы. Он отметил, что в связи с этим США и Европейский Союз намерены продолжать поставки вооружения на Украину.