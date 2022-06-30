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49 минут назад

Глава нацразведки США оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной

Елена Прошина

В настоящее время США не видят возможностей для заключения мирного договора между России и Украиной. Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает РИА Новости со ссылкой на дискуссию на тему национальной безопасности, организованную на площадке Google.

В США оценили шансы на перемирие между РФ и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что невозможность урегулирования конфликта между Киевом и Москвой «очевидна для всех».

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила Хейнс.

При этом она не пояснила, на чем основан подобный прогноз.

Ранее ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не заметил никаких признаков заинтересованности в мирном договоре с Киевом со стороны Москвы. Он отметил, что в связи с этим США и Европейский Союз намерены продолжать поставки вооружения на Украину.

При этом представитель Белого дома не стал отвечать на вопрос о том, считают ли США возможным прекращение огня на Украине до конца 2022 года.

В мире,Аврил Хейнс,Джон Кирби,Google,ЕС,
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