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6 часов назад

Премьер Грузии изменил решение по поводу вступления страны в НАТО

Ura.Ru

Власти Грузии изменили свое решение по поводу вступления в НАТО — теперь страна полностью готова к тесной работе с альянсом. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Премьер Грузии изменил решение по вступлению страны в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всегда приятно встречаться с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Грузия в качестве самого надежного и способного партнера НАТО готова к тесной работе с трансатлантическим содружеством для защиты мира и стабильности, утверждения общих ценностей в регионе и за его пределами», — написал Гарибашвили в Twitter по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Мадриде.

Ранее премьер-министр республики говорил о том, что членство в НАТО зависит не только от желания самой Грузии. Он отмечал, что государство не готово вступить в Североатлантический альянс, потому что его власти не решили территориальные проблемы с Россией. При этом премьер указал, что власти страны стремятся «восстановить территориальную целостность и суверенитет через мирные переговоры».

В мире,Ираклий Гарибашвили,Йенс Столтенберг,НАТО,
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