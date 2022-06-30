Байден заверил Эрдогана, что приложит усилия для решения вопроса с F-16

Президент США Джо Байден заверил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в том, что приложит усилия для прохождения через Конгресс США вопроса с истребителями F-16. Об этом сообщает в среду турецкий телеканал NTV по итогам переговоров в Мадриде на полях саммита НАТО руководителей двух стран.
Подтверждения этой информации пока не последовало.
Президент Турции перед поездкой на саммит НАТО обвинил США в затягивании процесса поставок республике истребителей F-16.
Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из американской программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с покупкой у России зенитной ракетной системы С-400.