Байден заверил Эрдогана, что приложит усилия для решения вопроса с F-16

Президент США Джо Байден заверил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в том, что приложит усилия для прохождения через Конгресс США вопроса с истребителями F-16. Об этом сообщает в среду турецкий телеканал NTV по итогам переговоров в Мадриде на полях саммита НАТО руководителей двух стран.

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Подтверждения этой информации пока не последовало.

Президент Турции перед поездкой на саммит НАТО обвинил США в затягивании процесса поставок республике истребителей F-16.