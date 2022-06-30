Украина ответила Сирии на признание ДНР И ЛНР

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.
«МИД Украины решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в министерстве, подчеркнув, что именно это послужило причиной разрыва дипотношений.
При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.