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38 минут назад

Украина разорвала дипотношения с Сирией

Lenta.ruиещё 10

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом украинское ведомство сообщило в Telegram-канале.

Украина ответила Сирии на признание ДНР И ЛНР
Фото: Ukrainian Presidential Press OfficeUkrainian Presidential Press Office

«МИД Украины решительно осуждает решение Сирии признать так называемую «независимость» временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в министерстве, подчеркнув, что именно это послужило причиной разрыва дипотношений.

При этом в украинском ведомстве подчеркнули, что консульские отношения со страной остаются прежними.

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