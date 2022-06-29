Решение Сирии возмутило Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Сирии разрывом отношений после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

С таким заявлением он выступил в своём видеообращении в соцсетях.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет ещё большим», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.