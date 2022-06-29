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2 часа назад

Зеленский пригрозил Сирии разрывом отношений из-за признания ЛНР и ДНР

RT на русском

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Сирии разрывом отношений после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Решение Сирии возмутило Зеленского
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /

С таким заявлением он выступил в своём видеообращении в соцсетях.

«В таком случае никаких отношений с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии, наоборот, будет ещё большим», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что признание Сирией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик на данный момент не формализовано на бумаге.

В мире,Родион Мирошник,Владимир Зеленский,
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