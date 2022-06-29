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1 час назад

В Грузии заработал пункт пропуска на границе с Россией

ТАСС

Таможенно-пропускной пункт (ТПП) "Казбеги", расположенный на границе с Россией, вновь заработал после того, как был закрыт из-за сильных дождей. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении на сайте Службы доходов Министерства финансов Грузии.

В Грузии заработал пункт пропуска на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Служба доходов министерства финансов сообщает, что таможенно-пропускной пункт "Казбеги" вновь работает круглосуточно с полной нагрузкой. <...> На указанном таможенно-пропускном пункте полностью мобилизованы как таможенники-офицеры, так и все необходимое техническое оборудование для процедур контроля", - сказано в сообщении.

Сотрудники таможни, полицейские, представители Агентства сухопутного транспорта и другие ведомства активно работают, чтобы автомобили могли беспрепятственно пересекать границу. ТПП "Казбеги" за сутки может пропускать более 1 тыс. грузовых автомобилей, добавили в ведомстве.

Единственный действующий на границе с РФ таможенно-пропускной пункт "Казбеги" был закрыт в понедельник из-за обильных дождей, которые повредили дорогу международного значения, ведущую к нему. Дорога была восстановлена в тот же день.

Ливень начался в Грузии 26 июня. Он нанес ущерб краю Мцхета-Мтианети, который расположен у границы с РФ. Были затоплены дома, придорожные кафе и рестораны, а также повреждены дороги. Властям республики пришлось подключить вертолет погранполиции для эвакуации застрявших в высокогорье туристов. По последним данным, из зоны стихии удалось вывезти более 150 иностранцев. Один гражданин иностранного государства погиб, пытаясь на мотоцикле проехать по дороге, на которую сошел оползень.

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