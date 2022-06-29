Остался только один вариант: названа роковая ошибка США на Украине

Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине, сделав из нее «козла отпущения». Об этом заявил член турецкой Партии Родины Аднан Акфират.

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«США, похоже, теряют контроль над странами-членами Евросоюза. Поэтому, чтобы укрепить свою власть над Европой, США, игнорируя предупреждение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, решили сделать из Украины козла отпущения», — считает Акфират, передает газета China Daily.

Автор текста пишет о том, что Вашингтон оказался в трудном положении «из-за амбиций, которые оказались далеко за пределами их возможностей». Именно в результате разжигания конфликта на Украине произошел раскол между Штатами и их европейскими союзниками. В сложившейся ситуации Вашингтону ничего не остается, кроме как продолжать «поддерживать Киев», заключил Акфират.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Ранее философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский высказал предположение о том, что США принимают участие в конфликте на Украине с целью ослабить Россию и убедиться в ее беспомощности. Специалист считает, что «США настроены продолжать вредить России».