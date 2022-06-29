В Чехии назвали две загвоздки, портящие новый план НАТО

Портал iDNES констатирует, что НАТО затеяла самую резкую и масштабную перегруппировку войск со времен холодной войны, объявив об 18-кратном увеличении сил быстрого реагирования с 40 000 до 300 000 человек

Фото: FBM.ru FBM.ru

Однако, как подозревает автор, мощная 300-тысячная армия у НАТО будет только на бумаге. Потому что у НАТО не хватает солдат и оружия.

По плану, Россию, объявленную главной угрозой безопасности Альянса, прямо у границы будет ждать огромное воинство, которое сразу же сомнет российскую армию. На деле все не так прекрасно.

После окончания холодной войны НАТО стало суррогатной армией, потому что вместо реальных учений вместе с США ударилась в экзотическую борьбу с мировым терроризмом. В итоге армия Альянса выродилась в дешевые экспедиционные отряды, которые, может, и наводят ужас на исламских бородачей, но против России бесполезны. У России есть танки, артиллерия, танкисты и артиллеристы, а у НАТО их нет.