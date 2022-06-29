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3 часа назад

В Чехии назвали две загвоздки, портящие новый план НАТО

FBM.ru

Портал iDNES констатирует, что НАТО затеяла самую резкую и масштабную перегруппировку войск со времен холодной войны, объявив об 18-кратном увеличении сил быстрого реагирования с 40 000 до 300 000 человек

В Чехии назвали две загвоздки, портящие новый план НАТО
Фото: FBM.ruFBM.ru

Однако, как подозревает автор, мощная 300-тысячная армия у НАТО будет только на бумаге. Потому что у НАТО не хватает солдат и оружия.

По плану, Россию, объявленную главной угрозой безопасности Альянса, прямо у границы будет ждать огромное воинство, которое сразу же сомнет российскую армию. На деле все не так прекрасно.

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После окончания холодной войны НАТО стало суррогатной армией, потому что вместо реальных учений вместе с США ударилась в экзотическую борьбу с мировым терроризмом. В итоге армия Альянса выродилась в дешевые экспедиционные отряды, которые, может, и наводят ужас на исламских бородачей, но против России бесполезны. У России есть танки, артиллерия, танкисты и артиллеристы, а у НАТО их нет.

Сейчас Запад с ужасом осознает, что скоро Киеву отправлять будет нечего, не говоря уже о том, чтобы противостоять своей главной угрозе – России и полноценно воевать с ней. А ведь в новой концепции как еще одна угроза фигурирует Китай, у которого есть и армия, и оружие, и санкциями его не возьмешь.

В мире,НАТО,
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