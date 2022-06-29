Посол Украины охарактеризовал Бандеру как «борца за свободу»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник охарактеризовал националиста Степана Бандеру как «борца за свободу» в ходе интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу, которое было опубликовано на YouTube. Его слова передает РИА Новости.

Мельник признался, что посещал могилу Бандеры в Мюнхене, потому что он «важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу». «Борец за свободу не подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал», — заявил он.

При этом украинский посол утверждает, что у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией. Массовые убийства мирных жителей на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он обяснил тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств». По его мнению, Польша хочет «политизировать эту историю».