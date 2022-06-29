В Швейцарии готовятся ввести квоты для потребителей газа

Власти Швейцарии готовятся ввести квоты на снабжение природным газом предстоящей зимой в случае его нехватки. Правительство страны, рассмотревшее этот вопрос на своем заседании в среду, сообщило, что ограничения могут коснуться потребителей, не входящих в категорию "защищенных", к которым относятся, в частности, больницы, и, кроме того, в некоторых случаях может быть введен запрет на использование газа.

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"В Европе ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом", - констатировало правительство. Конфедерация не имеет собственных хранилищ голубого топлива и зависит в этом отношении от соседей. Примерно три четверти газа она получает из Германии, и в Берне ожидают, что "Швейцария будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии". "Если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена", - констатировало правительство.

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В этой связи оно ведет подготовку к возможному дефициту газа и электричества "на основе различных сценариев". При возникновении рискованной ситуации предполагается "призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления". При этом клиенты, у которых есть техническая возможность использовать в качестве топлива как газ, так и мазут, должны будут перейти на мазут. Им уже рекомендовано запастись мазутом, "несмотря на высокие цены".

Если же призывы снизить потребление "окажутся недостаточными", то власти намерены ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории "защищенных". "Защищенными" считаются в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. На настоящий момент изучается также возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.

"Мы находимся не на острове. Война на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии. В этой ситуации нет никакой уверенности в отношении того, что нас ждет", - заявил в среду на пресс-конференции в Берне министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

Как отмечает агентство Кистоун - А-тэ-эс, министр обратил внимание на "конкретный риск нехватки газа" и порекомендовал уменьшить обогрев жилищ. По его словам, понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. В интервью телекомпании Эр-тэ-эс Пармелен сказал: