Лидер Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать послание российскому лидеру Владимиру Путину.
Видодо прибыл утром в среду в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, после которой он посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.
«Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу», - цитирует Видодо агентство Reuters.
По словам Видодо, таким способом он хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.
Однако, что Зеленский ответил на предложение Видодо, пока неизвестно.
Ранее Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 зависит от состава участников.