Лидер Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину

Видодо прибыл утром в среду в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, после которой он посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.