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1 час назад

СМИ: президент Индонезии предложил Зеленскому передать послание Путину в Москве

ТАССиещё 1

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать личное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Лидер Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения", - приводит телеканал слова Видодо после встречи с Зеленским в Киеве, который он посетил в среду. - Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь". Как указывает Sky News, пока информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.

В рамках своего зарубежного турне Видодо также посетит Москву, где на 30 июня запланированы его переговоры с Путиным. На индонезийском острове Бали 15-16 ноября должен состояться саммит Группы двадцати (G20). Как ранее сообщил Видодо, на него приглашены и Путин, и Зеленский.

Зеленский и Путин примут очное участие на саммите G20

Между тем офис президента Украины по-другому перевел слова индонезийского лидера на совместном брифинге с Зеленским.

"Как отметил Джоко Видодо, целью его визита также является помощь в разрешении конфликта между Украиной и Россией. Он сообщил, что имеет соответствующее послание Владимиру Зеленскому и очень скоро проведет встречу с президентом Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте президента Украины после встречи Зеленского и Видодо.

На видеозаписи брифинга двух лидеров, размещенной в телеграм-канале офиса президента Украины, в синхронном переводе слова президента Индонезии переданы таким же образом: "У меня есть послание к президенту Зеленскому, и очень скоро я также встречусь с президентом Путиным, и я ему также выскажу наше пожелание мира".

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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