Лидер Индонезии предложил Зеленскому передать личное послание Путину

"Хотя этого очень сложно добиться, я заявил о важности мирного решения", - приводит телеканал слова Видодо после встречи с Зеленским в Киеве, который он посетил в среду. - Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым я вскоре встречусь". Как указывает Sky News, пока информации о том, принял ли Зеленский это предложение, нет.