Украина и Евросоюз подписали договор о «транспортном безвизе»

Украина и Евросоюз подписали соглашение о «транспортном безвизе», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского министерства инфраструктуры. Договор избавляет украинских перевозчиков от необходимости получения разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок товаров в страны ЕС.
Отмечается, что соглашение также позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, — говорится в сообщении.