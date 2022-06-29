Украина и Евросоюз подписали договор о «транспортном безвизе»

Украина и Евросоюз подписали соглашение о «транспортном безвизе», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского министерства инфраструктуры. Договор избавляет украинских перевозчиков от необходимости получения разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок товаров в страны ЕС.