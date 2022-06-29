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16 минут назад

Украина и Евросоюз подписали договор о «транспортном безвизе»

News.ru

Украина и Евросоюз подписали соглашение о «транспортном безвизе», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского министерства инфраструктуры. Договор избавляет украинских перевозчиков от необходимости получения разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок товаров в страны ЕС.

Украина и Евросоюз подписали договор о «транспортном безвизе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соглашение также позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, — говорится в сообщении.

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