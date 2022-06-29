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5 часов назад

Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью в стране. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге по итогам встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве Зеленский поблагодарил его за личное приглашение на саммит G20, сказав, что принимает его. При этом глава Украины добавил, что его участие в собрании Группы двадцати будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране и состава участников съезда.

Драги: Индонезия исключила личное присутствие Путина на саммите G20

Отметим, что Видодо 29 июня нанес личный визит в Киев, а завтра, 30 июня, посетит Москву. Президент Индонезии стал первым азиатским лидером, который с начала событий на Украине побывает в ходе одной поездки и на Украине, и в России.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали. Ряд западных правительств убеждали Видодо отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на собрание, однако он отказался это сделать и в порядке компромисса пригласил на него Зеленского.

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