Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников и ситуации с безопасностью в стране. Его слова приводит ТАСС.

На брифинге по итогам встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Киеве Зеленский поблагодарил его за личное приглашение на саммит G20, сказав, что принимает его. При этом глава Украины добавил, что его участие в собрании Группы двадцати будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране и состава участников съезда.

Отметим, что Видодо 29 июня нанес личный визит в Киев, а завтра, 30 июня, посетит Москву. Президент Индонезии стал первым азиатским лидером, который с начала событий на Украине побывает в ходе одной поездки и на Украине, и в России.