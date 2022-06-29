Президент РФ Владимир Владимирович Путин дал беспрецедентный ответ на военные провокации Соединенных Штатов. Такими выводами поделились аналитики китайских средств массовой информации. Переводит статью ПолитРоссия.

Владимир Зеленский (Президент Украины) в ультимативной форме требует от западных стран-партнёров еще больше оружия и денежных средств. Вашингтон в ответ на речи Киева стал поставлять в Незалежную реактивные системы залпового огня HIMARS (РСЗО). Их радиус действия, теоретически, даёт возможность наносить удары по территории Российской Федерации. Правда, следует отметить, что самые дальнобойные боеприпасы к ним Соединённые Штаты решили в нашу страну не поставлять.

По словам аналитиков из Китайской Народной Республики, реакция Владимира Владимировича Путина на происшедшее была небывалой. Об этом сообщает издание 360kuai. Стоит, правда, отметить, что на самом деле, ничего особенного он не сказал, а просто пригрозил мощным оружием.

В администрации США сделали заявление, что передали на Украину системы HIMARS при условии, что они не будут использованы для ударов по территории Российской Федерации. Как считают в Поднебесной, верить словам американской стороны достаточно глупо. Дело в том, что они полагают, что после передачи этого оружия в руки правящим кругам Украины, проследить его дальнейшую судьбу будет практически невозможно.

Соединённые Штаты передачей этого вида вооружений поставили себя в достаточно неловкое положение, так как в случае применения HIMARS для нападения на Российскую Федерацию, Вашингтону довольно сложно будет оправдаться перед Москвой. Более того, нельзя исключать того, что Киев перепродаст это оружие и в будущем оно окажется в руках противников США.