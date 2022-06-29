Власти Франции намерены выдавать чеки на продукты

Власти Франции намерены выдать чеки на продукты, которые получат около 9 млн французов с наиболее низкими доходами. Об этом заявила в среду официальный представитель правительства, госсекретарь Оливия Грегуар в эфире телеканал BFM.

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"Мы хотим предоставить срочную помощь на питание в размере €100 на домохозяйство и дополнительно €50 на ребенка. Это мера коснется примерно 9 млн человек", - сообщила Грегуар.

Представитель кабмина уточнила, что эту помощь получат "домохозяйства с наиболее низкими доходами". Она также уточнила, что 6 июля в правительстве будет представлен проект закона о защите покупательной способности французов, который, в частности, будет предусматривать "введение специализированных чеков для получения местных продуктов высокого качества".

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что одним из ее приоритетов является защита покупательной способности населения в условиях растущей инфляции. В числе мер она рассматривает возможность зачисления средств для компенсации роста цен на продовольствие непосредственно на банковские счета, а также введение продовольственных чеков для французов с низкими доходами.

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции этой весной достигла показателей середины 80-х годов. Новый всплеск инфляции стал результатом удорожания услуг и продовольствия. Особенно подорожали рыба (на 12%) и овощи (на 9%). На уровень инфляции повлиял также рост цен в ресторанах.