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7 часов назад

Reuters узнал о сроках разрешения транзитного конфликта Калининграда с Литвой

Елена Прошина

Транзит российских грузов в Калининград через территорию Литвы может возобновиться в течение нескольких дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, европейские чиновники стремятся к компромиссной сделке в вопросе транзита, желая разрядить спор с Москвой. На Западе опасаются, что если конфликт не разрешится, то Россия может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через территорию Литвы, где также находятся немецкие солдаты.

В Литве объяснили блокаду Калининграда

Кроме того в Евросоюзе боятся обострения транзитного конфликта из-за риска сокращения газа из России, от которого зависят экономики многих стран ЕС.

«Мы должны смотреть правде в глаза. У Путина гораздо больше рычагов влияния, чем у нас. В наших интересах найти компромисс», — сказал один из собеседников агентства, назвав Калининград «священным» для Москвы и признав, что конечный результат может показаться несправедливым.

Один источник Reuters ожидает, что европейские страны с Россией придут к компромиссной сделке 10 июля, другой считает, что ситуация может разрешиться уже на следующей неделе. В рассматриваемые варианты решения конфликта в ЕС входит возобновление движения грузов между РФ и Калининградом, поскольку они являются собственностью России и не могут считаться международной торговлей. Однако данный компромисс возможен только при условии, что санкционные грузы будут использоваться в городе, а не экспортироваться через его порт. Также европейские страны рассматривают отнесение Калининграда в разряд исключения, однако в Литве есть серьезные сомнения на этот счет.

В мире,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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