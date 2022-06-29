Тахер Саадун, отец приговоренного в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни марокканца Ибрагима Саадуна, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем мужчина попросил российского лидера посодействовать помилованию сына. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, отец осужденного связался с арабской редакцией и попросил передать главе государства послание.
«Мы даже не подозревали, что Ибрагим был переведен на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года. Для нас стало полной неожиданностью, когда мы узнали, что он сдался в плен российским военным в районе боевых действий. При этом он был одет в украинскую военную форму, а при себе у него было украинское оружие», — говорится в тексте. Там же отмечается, что родители Ибрагима Саадуна обрадовались тому, что их сын перестал участвовать в боевых действиях, а военнослужащие Народной милиции ДНР сохранили ему жизнь.
Отец марокканца заявил, что доверяет Владимиру Путину и всем его решениям, надеется на «милосердие и мудрость» президента, а также верит в справедливость правосудия в Донецкой народной республике.
«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Ибрагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — добавил Тахер Саадун.