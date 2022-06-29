«Мы даже не подозревали, что Ибрагим был переведен на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года. Для нас стало полной неожиданностью, когда мы узнали, что он сдался в плен российским военным в районе боевых действий. При этом он был одет в украинскую военную форму, а при себе у него было украинское оружие», — говорится в тексте. Там же отмечается, что родители Ибрагима Саадуна обрадовались тому, что их сын перестал участвовать в боевых действиях, а военнослужащие Народной милиции ДНР сохранили ему жизнь.