Власти Швейцарии присоединились к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии, их ввели в республике 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарский Федеральный совет.
Напомним, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов, производящихся в РФ. При этом в Швейцарии отметили, что данный пункт ограничений будет вводиться в стране постепенно до начала 2023 года после переходных периодов.
Также в Берне сделали исключение в отношении доступа на рынки госзаказов российскими гражданами, организациям и предприятиям, расположенным в РФ.
Шестой пакет санкций в ЕС приняли 3 июня. Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддержала его, как и другие меры Евросоюза против России и Белоруссии, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. РФ в ответ на это еще 7 марта утвердила перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении страны, ее компаний и граждан недружественные действия, в том числе в него включена швейцарская Конфедерация.