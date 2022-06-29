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8 часов назад

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций Евросоюза

Елена Прошина

Власти Швейцарии присоединились к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии, их ввели в республике 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарский Федеральный совет.

Напомним, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов, производящихся в РФ. При этом в Швейцарии отметили, что данный пункт ограничений будет вводиться в стране постепенно до начала 2023 года после переходных периодов.

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Также в Берне сделали исключение в отношении доступа на рынки госзаказов российскими гражданами, организациям и предприятиям, расположенным в РФ.

Шестой пакет санкций в ЕС приняли 3 июня. Швейцария, несмотря на нейтральный статус, поддержала его, как и другие меры Евросоюза против России и Белоруссии, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. РФ в ответ на это еще 7 марта утвердила перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении страны, ее компаний и граждан недружественные действия, в том числе в него включена швейцарская Конфедерация.

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