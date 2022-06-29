Власти Швейцарии присоединились к шестому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии, их ввели в республике 29 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарский Федеральный совет.

Напомним, что шестой пакет антироссийских санкций ЕС включает в себя эмбарго на сырую нефть и определенные виды нефтяных продуктов, производящихся в РФ. При этом в Швейцарии отметили, что данный пункт ограничений будет вводиться в стране постепенно до начала 2023 года после переходных периодов.

Также в Берне сделали исключение в отношении доступа на рынки госзаказов российскими гражданами, организациям и предприятиям, расположенным в РФ.