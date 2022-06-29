Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос журналистов о возможности вступления Украины в альянс, но призвал «готовиться к долгой войне». Его слова приводит ТАСС.
Столтенберг уверен, что страны НАТО должны готовиться к длинной войне, а также назвал это «сигналом альянса президенту Украины Владимиру Зеленскому».
«Война должна закончиться за столом переговоров. Но очень важно, чтобы Украина могла получить соглашение на своих условиях. Поэтому есть очень тесная связь, что мы можем достичь за столом переговоров и достижениях Киева на поле боя с нашей летальной и нелетальной военной помощью. Мы сконцентрированы на этом», — добавил он.
При этом на прямой вопрос о том, сможет ли Украина после завершения вооруженного конфликта вступить в НАТО наравне с Финляндией и Швецией Столтенберг не ответил, сказав только, что «дверь в альянс остается открытой». В заключение он пообещал, что объединение продолжит поддерживать Киев «так долго, как это потребуется», в том числе в военном и финансовом аспектах.
В частности, по словам Столтенберга, страны НАТО выразили готовность обеспечить перевооружение Украины с советского на стандарт альянса.