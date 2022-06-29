В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
8 часов назад

Генсек НАТО Столтенберг не ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос журналистов о возможности вступления Украины в альянс, но призвал «готовиться к долгой войне». Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг уверен, что страны НАТО должны готовиться к длинной войне, а также назвал это «сигналом альянса президенту Украины Владимиру Зеленскому».

«Война должна закончиться за столом переговоров. Но очень важно, чтобы Украина могла получить соглашение на своих условиях. Поэтому есть очень тесная связь, что мы можем достичь за столом переговоров и достижениях Киева на поле боя с нашей летальной и нелетальной военной помощью. Мы сконцентрированы на этом», — добавил он.

При этом на прямой вопрос о том, сможет ли Украина после завершения вооруженного конфликта вступить в НАТО наравне с Финляндией и Швецией Столтенберг не ответил, сказав только, что «дверь в альянс остается открытой». В заключение он пообещал, что объединение продолжит поддерживать Киев «так долго, как это потребуется», в том числе в военном и финансовом аспектах.

НАТО указало Зеленскому способ решения конфликта на Украине

В частности, по словам Столтенберга, страны НАТО выразили готовность обеспечить перевооружение Украины с советского на стандарт альянса.

В мире,Армия,Видео,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители