«Война должна закончиться за столом переговоров. Но очень важно, чтобы Украина могла получить соглашение на своих условиях. Поэтому есть очень тесная связь, что мы можем достичь за столом переговоров и достижениях Киева на поле боя с нашей летальной и нелетальной военной помощью. Мы сконцентрированы на этом», — добавил он.

При этом на прямой вопрос о том, сможет ли Украина после завершения вооруженного конфликта вступить в НАТО наравне с Финляндией и Швецией Столтенберг не ответил, сказав только, что «дверь в альянс остается открытой». В заключение он пообещал, что объединение продолжит поддерживать Киев «так долго, как это потребуется», в том числе в военном и финансовом аспектах.