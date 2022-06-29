В Гааге арестовали российскую водку

Суд в Гааге арестовал 18 российских алкогольных российских марок на территории стран Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) в рамках разбирательства по иску бывших акционеров нефтяной компании «Юкос» к России, говорится в сообщении структуры бывших собственников «Юкоса» GML.

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Среди арестованных брендов водка Stolichnaya и Moskovskaya.

«Это важное решение, поскольку оно открывает дорогу к исполнению законных решений путем ареста российской государственной собственности не только в Нидерландах, но и в 168 странах в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией», — приводятся слова главы GML ТимаТима Осборна.

Разбирательство касается претензий GML на 50 миллиардов долларов. Такую сумму в 2014 году Апелляционный суд в Гааге присудил бывшим акционерам «Юкоса», удовлетворив их иск, в котором утверждалось, что нефтяная компания была незаконно экспроприирована российским правительством в начале 2000-х. В конце 2021-го Верховный суд Нидерландов отменил решение и передал дело на новое рассмотрение. Жалобы GML также была отклонена судом в США.

При этом GML заявляет о намерении продать арестованные торговые марки в случае, если Москва и дальше будет отказываться от исполнения уже отмененного судебного решения.