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1 час назад

Киев: Украину не хотят видеть в НАТО

Елена Прошина

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что в НАТО сообщили Киеву, что не хотят членства Украины в альянсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», - сказал Жовква.

Он также добавил, что саммит НАТО в Мадриде не оправдал ожиданий Киева. Жовква отметил, что Украина до сих пор ничего не получила от альянса – ни оружия, ни бесполетную зону, ни членства в НАТО.

Зеленский сравнил политику НАТО с турникетами киевского метро

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. Более того, об этом и сейчас не говорится. Эти слова уже вызвали в сети бурную реакцию среди пользователей. «Поматросили и бросили», - шутят комментаторы.

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