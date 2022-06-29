Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что в НАТО сообщили Киеву, что не хотят членства Украины в альянсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», - сказал Жовква.

Он также добавил, что саммит НАТО в Мадриде не оправдал ожиданий Киева. Жовква отметил, что Украина до сих пор ничего не получила от альянса – ни оружия, ни бесполетную зону, ни членства в НАТО.