Зеленский потребовал от НАТО больше денег и оружия

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО оказать Украине финансовую и военную помощь, отметив, что стране необходимо 5 млрд долларов в месяц. Об этом пишет РИА Новости.

«Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы (…) Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием», - заявил украинский лидер, выступая по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде.

Он также подчеркнул, что Украина достаточно «вложилась» в безопасность Европы, и теперь в НАТО должны «пересмотреть понимание восточного фланга» и предоставить его стране гарантии безопасности, а также помочь «дать реально сильный ответ на действия России», пишет РЕН ТВ.

«Это то, что нужно и нам, и всему альянсу, всему евроатлантическому сообществу», - заявил Зеленский.