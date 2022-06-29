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10 часов назад

Зеленский потребовал от НАТО больше денег и оружия

Алиса Селезнёва

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО оказать Украине финансовую и военную помощь, отметив, что стране необходимо 5 млрд долларов в месяц. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский потребовал от НАТО больше денег и оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы (…) Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием», - заявил украинский лидер, выступая по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде.

Он также подчеркнул, что Украина достаточно «вложилась» в безопасность Европы, и теперь в НАТО должны «пересмотреть понимание восточного фланга» и предоставить его стране гарантии безопасности, а также помочь «дать реально сильный ответ на действия России», пишет РЕН ТВ.

«Это то, что нужно и нам, и всему альянсу, всему евроатлантическому сообществу», - заявил Зеленский.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали активно поставлять оружие Киеву. В частности, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине $40 млрд военной помощи.

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