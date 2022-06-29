Британия уличила двоих Героев России в связях с ЧВК

Великобритания в среду ввела санкции против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации агентства, двоих россиян уличили в связях с ЧВК Вагнера. Согласно опубликованному британской стороной документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Отмечается, что Трошев и Богатов ранее попали в санкционные списки Европейского союза (ЕС) и Швейцарии.