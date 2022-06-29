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10 часов назад

Британия уличила двоих Героев России в связях с ЧВК и ввела против них санкции

Lenta.ru

Великобритания в среду ввела санкции против Героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова. Об этом сообщает РИА Новости.

Британия уличила двоих Героев России в связях с ЧВК
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, двоих россиян уличили в связях с ЧВК Вагнера. Согласно опубликованному британской стороной документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Отмечается, что Трошев и Богатов ранее попали в санкционные списки Европейского союза (ЕС) и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции в отношении Саит-Салама и Саида Гуцериевых — брата и сына бизнесмена и автора текстов песен певицы Аллы Пугачевой Михаила Гуцериева. Кроме того, Лондон ввел рестрикции против российского миллиардера Владимира Потанина.

В мире,Андрей Трошев,Михаил Гуцериев,Алла Пугачева,Владимир Потанин,ЕС,
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