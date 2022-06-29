Зеленский сравнил политику НАТО с турникетами киевского метро

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро. Об этом он сказал во время обращения к участникам саммита НАТО в Мадриде , пишет РИА Новости.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?», — заявил он.

Напомним, что в 2008 году страны блока подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив принятие решения по их вступлению на неопределенное время. В июне 2021 года лидеры государств Североатлантического альянса снова поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Вместе с тем в НАТО заявили о необходимости продолжать реформы на Украине, однако сроков, на которые может ориентироваться Киев, не назвали.