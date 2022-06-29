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1 час назад

Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами метро

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО со старыми турникетами киевского метро. Об этом он сказал во время обращения к участникам саммита НАТО в Мадриде, пишет РИА Новости.

Зеленский сравнил политику НАТО с турникетами киевского метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Неужели Украина еще недостаточно заплатила?», — заявил он.

Зеленский также потребовал, чтобы странны НАТО нашли Украине место в «общем пространстве безопасности».

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Напомним, что в 2008 году страны блока подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив принятие решения по их вступлению на неопределенное время. В июне 2021 года лидеры государств Североатлантического альянса снова поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Вместе с тем в НАТО заявили о необходимости продолжать реформы на Украине, однако сроков, на которые может ориентироваться Киев, не назвали.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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