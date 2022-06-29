Саммит G7 в Германии обернулся провалом

Саммит "Большой семерки" оказался самым неудачным за последние годы. У сторон есть разногласия по всем вопросам. Об этом пишет Politico.
Прошедший в Баварии саммит G7 явно показал, что западные лидеры не могут справиться с ключевыми вызовами, среди которых - изменение климата, инфляция, продовольственный и энергетический кризис.
Проблема изменения климата уже давно является приоритетом группы G7. Символично, что встреча лидеров семи стран проходила рядом с самым большим ледником Германии. Ученые считают, что он может полностью растаять в ближайшее время. Каждые 30 секунд ледник теряет 250 литров воды.
Несмотря на прямое напоминание о приближении экологической катастрофы, лидеры "Большой семерки" гораздо больше внимания уделяли насущным экономическим и политическим проблемам: конфликту на Украине, продовольственному кризису и бешеному скачку цен на нефть и газ. И даже обсуждая эти темы, политики предпочитали "ходить вокруг да около", а не составлять план конкретных действий.
Авторы статьи в Politico раскритиковали предложения членов G7 на саммите. По их мнению, предлагаемые политиками решения противоречат сами себе:
"Они хотят снизить цены на нефть и газ, но при этом запрещают закупать топливо. Они хотят продвигать капитализм, но при этом устанавливают фиксированные цены на энергию".
Лидеры G7 запутались, пытаясь лавировать между своими краткосрочными электоральными амбициями, давлением нетерпеливых избирателей, требующих немедленных результатов, и моральным обязательством поступать правильно, чтобы улучшить мир в долгосрочной перспективе.