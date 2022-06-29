Саммит G7 в Германии обернулся провалом

Саммит "Большой семерки" оказался самым неудачным за последние годы. У сторон есть разногласия по всем вопросам. Об этом пишет Politico.

Прошедший в Баварии саммит G7 явно показал, что западные лидеры не могут справиться с ключевыми вызовами, среди которых - изменение климата, инфляция, продовольственный и энергетический кризис.

Проблема изменения климата уже давно является приоритетом группы G7. Символично, что встреча лидеров семи стран проходила рядом с самым большим ледником Германии. Ученые считают, что он может полностью растаять в ближайшее время. Каждые 30 секунд ледник теряет 250 литров воды.

Несмотря на прямое напоминание о приближении экологической катастрофы, лидеры "Большой семерки" гораздо больше внимания уделяли насущным экономическим и политическим проблемам: конфликту на Украине, продовольственному кризису и бешеному скачку цен на нефть и газ. И даже обсуждая эти темы, политики предпочитали "ходить вокруг да около", а не составлять план конкретных действий.

Авторы статьи в Politico раскритиковали предложения членов G7 на саммите. По их мнению, предлагаемые политиками решения противоречат сами себе:

"Они хотят снизить цены на нефть и газ, но при этом запрещают закупать топливо. Они хотят продвигать капитализм, но при этом устанавливают фиксированные цены на энергию".