Опрос жителей Молдавии показал уровень доверия Санду

Уровень доверия президенту Молдавии Майе Санду среди жителей страны падает, в то время как рейтинг экс-президента Игоря Додона растет, показали данные социологического опроса молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).

Пик рейтинга действующего президента страны пришелся на июнь прошлого года, когда Санду доверяли 39 процентов населения. Это было связано с роспуском парламента и проведением досрочных парламентских выборов. С июля рейтинг начал падать, вернуть доверие граждан президент смогла в марте, однако уровень вновь начал снижаться.

В ходе опроса жителей Молдавии спрашивали, кому из политиков они доверяют больше других. Так, на первом месте оказалась Санду, которой доверяют 22,2 процента респондентов (в мае данный показатель составлял 25,9 процента). На втором месте расположился экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 18,3 процента голосов (против 15,3 процента в мае).

Следом идут глава партии «Шор» Илан Шор (7,5 процента), мэр Кишинева Ион Чебан (3 процента), депутат парламента от партии «Шор» Марина Таубер (1,7 процента), экс-премьер Ион Кику (1,2 процента), председатель Партии коммунистов Владимир Воронин (1,1 процента). Остальные кандидаты в совокупности набрали 3,9 процента голосов.

Отмечается, что в опросе, который проводился с 15 по 23 июня, приняли участие 1095 человек.

Ранее Додона обвинили в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. Отмечается, что новое уголовное дело касается закупки электроэнергии в 2008-2009 годах через посредническую компанию. По данным следствия, во время пребывания бывшего главы республики на посту министра экономики Молдавии была создана мошенническая схема, в результате реализации которой из бюджета страны похитили 12 миллионов долларов.