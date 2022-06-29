Зеленский сравнил поведение НАТО с турникетами киевского метро

Политика НАТО не должна напоминать старые турникеты в киевском метро. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на саммите Альянса. Трансляция велась на youtube-канале НАТО.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникеты закрываются, пока не заплатишь. Вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности», — сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается. Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква пообещал, что страна не будет предпринимать активные шаги для вступления в Альянс, пишет RT. При этом в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Украина остается кандидатом на вступление в НАТО, пишет «Национальная служба новостей».