В Болгарии ищут виновных в дипломатическом скандале с РФ

Экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что лично он не принимал решение о высылке 70 российских дипломатов из страны. По его словам, такое решение принималось на уровне правительства еще в марте.

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«Петков сказал, что решение выслать 70 российских дипломатов было основано на трех докладах государственного агентства национальной безопасности… Он также отметил, что был отчет от МИД и решение правительственного совета безопасности», — говорится в сообщении болгарского агентства БТА.

В свою очередь лидер парламентской группы ГЕРБ Десислава Атанасова считает, что Петков пытается прикрыть себя, взводя вину на МИД и некие отчеты. По ее словам, слушания на данную тематику демонстрировали «хаос в процессе принятия решений». Кроме того, по ее заявлениям, она в принципе не видела никаких соответствующих документов по ссылке российских дипломатов.