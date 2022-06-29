Великобритания ввела санкции против Потанина и Гуцериева

19 мая владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что приобрел долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов». Потанин также отметил, что не согласен со словами основателя банка Олега Тинькова, утверждавшего, что актив был продан буквально «за копейки». Владелец «Интерроса» подчеркнул, что сумма сделки для него была достаточно большой, назвать ее копейками он не может.