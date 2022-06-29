Великобритания ввела санкции против Потанина и Гуцериева

Великобритания ввела санкции против бизнесменов Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Об этом стало известно в среду, 29 июня.
В санкционный список также попал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает ТАСС.
19 мая владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что приобрел долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов». Потанин также отметил, что не согласен со словами основателя банка Олега Тинькова, утверждавшего, что актив был продан буквально «за копейки». Владелец «Интерроса» подчеркнул, что сумма сделки для него была достаточно большой, назвать ее копейками он не может.
Некоторые западные страны начали вводить санкции против российских бизнесменов после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.