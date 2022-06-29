Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на Публичном форуме НАТО в Мадриде. По ее словам, которые приводит ТАСС, странам НАТО следует добиться поражения России ради европейской безопасности, свободы и демократии, тогда как переговоры в нынешней ситуации способны принести лишь «ложный мир».

Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры, — указала она.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал слова президента Румынии Клауса Йоханниса, который одобрил ввод в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35. По его словам, целью ввода войск должно стать военное поражение России на Украине и втягивание её в войну против Китая.