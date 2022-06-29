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57 минут назад

Лиз Трасс назвала условия переговоров с Россией по Украине

News.ru

Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на Публичном форуме НАТО в Мадриде. По ее словам, которые приводит ТАСС, странам НАТО следует добиться поражения России ради европейской безопасности, свободы и демократии, тогда как переговоры в нынешней ситуации способны принести лишь «ложный мир».

Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры, — указала она.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал слова президента Румынии Клауса Йоханниса, который одобрил ввод в страну американского батальона Stryker и отряда истребителей F-35. По его словам, целью ввода войск должно стать военное поражение России на Украине и втягивание её в войну против Китая.

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Гиркин заявил, что в НАТО рассчитывают спровоцировать переворот в России по итогам военного поражения на Украине, после чего использовать Россию против Китая «точно так же, как сейчас используют Украину». Побочным эффектом этих событий должно стать уничтожение «условно-патриотической» группировки в Кремле и частичный развал России с потерей примерно трети российских территорий.

В мире,Видео,Игорь Гиркин,НАТО,
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