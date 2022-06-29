Президент Индонезии прибыл в Киев

"Президент Видодо вместе с супругой на специальном поезде прибыли из Польши в Киев", - говорится в распространенном заявлении администрации индонезийского лидера. "Глава государства во второй половине дня встретится с Зеленским. Кроме того, вместе с супругой он посетит город Ирпень, а также ряд медицинских учреждений", - отмечается в сообщении.