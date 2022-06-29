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15 часов назад

Президент Индонезии Джоко Видодо едет на Украину

Газета.Ru

Президент Индонезии Джоко Видодо едет в Киев в составе делегации. Об этом он написал у себя в Twitter.

Президент Индонезии Видодо едет на Украину
Фото: jokowi/Twitterjokowi/Twitter

По словам политика, он и небольшая группа людей прибудут в украинскую столицу на поезде из польского Перемышля.

«Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче», — написал он.

30 июня Владимир Путин проведет переговоры с президентом Индонезии, который, по словам итальянского премьер-министра Марио Драги, исключил участие российского президента в саммите G20. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский, приглашенный на саммит G20 в Индонезии, будет «ходить там, где-то сбоку», то Россию это будет мало интересовать.

Лавров пояснил, что Москва подходит к работе G20, следуя основополагающим принципам, на которых была создана «Группа 20».

Саммит лидеров стран-членов, как ожидается, пройдет в ноябре на Бали. Предыдущая — 16-я — встреча «Группы двадцати» проходила 30-31 октября 2021 года в Риме.

Ранее в Кремле также подтвердили участие Путина в саммите G20.

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