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12 минут назад

Столтенберг: НАТО примет Швецию и Финляндию уже сегодня

Елена Прошина

НАТО примет Швецию и Финляндию в альянс уже 29 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА Новости.

Беспрецедентно быстро: НАТО примет Швецию и Финляндию уже сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидеры стран НАТО примут решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в НАТО. Затем начнется процесс ратификации этого решения в каждой из столиц», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что процесс приема Финляндии и Швеции идет беспрецедентно быстро, дата их присоединения зависит от ратификации протокола о вступлении. Кроме того, он сообщил, что на саммите будет принята новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россию назовут прямой угрозой.

«Мы примем новую стратегическую концепцию, которая станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан», — сказал Столтенберг.

«Это сигнал президенту Путину»

Ранее стало известно, что Турция поддержала приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. В преддверии саммита альянса страны подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий согласие Турции о членстве Хельсинки и Стокгольма.

В свою очередь, в Госдуме РФ заявили, что такое решение было ожидаемо. По словам депутата Олега Морозова, было ясно, что турецкий фактор будет преодолен. Вероятно, вопрос был решен и политически, затрагивая проблемы курдов, и материально. Морозов назвал это «обычным торгом».

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