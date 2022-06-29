В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
22 минуты назад

В НАТО указали Зеленскому на способ решения кризиса на Украине

Мария Иванова

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что НАТО видит только один способ выхода из нынешнего кризиса - «помочь Украине победить». Об этом сообщает Sudinfo.

НАТО указало Зеленскому способ решения конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В преддверии саммита НАТО Де Кроо отметил, что экономические санкции против России ложатся тяжелым бременем на страну, но в то же время сильно бьют по европейцам.

«Лучший способ покончить со всем этим - помочь Украине одержать военную победу. У нас нет другого выбора», - заявил бельгийский премьер.

Де Кроо заявил, что сам он предпочитает разрешение конфликтов через консультации дипломатов, «но для этого нужно, чтобы кто-то сидел напротив».

«На данный момент мы разговариваем со стеной», - сказал он, добавив, что Украина сама решает, когда садиться за стол переговоров.

Он подчеркнул, что Бельгия уже передала Украине военную технику и продолжит это делать.

«Это сигнал президенту Путину»

Во время обращения к лидерам G7 27 июня глава Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией. По его словам, сначала Украина хочет обеспечить себе «сильную позицию».

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Владимир Путин,НАТО,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители