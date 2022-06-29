НАТО указало Зеленскому способ решения конфликта на Украине

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что НАТО видит только один способ выхода из нынешнего кризиса - «помочь Украине победить». Об этом сообщает Sudinfo.

В преддверии саммита НАТО Де Кроо отметил, что экономические санкции против России ложатся тяжелым бременем на страну, но в то же время сильно бьют по европейцам.

«Лучший способ покончить со всем этим - помочь Украине одержать военную победу. У нас нет другого выбора», - заявил бельгийский премьер.

Де Кроо заявил, что сам он предпочитает разрешение конфликтов через консультации дипломатов, «но для этого нужно, чтобы кто-то сидел напротив».

«На данный момент мы разговариваем со стеной», - сказал он, добавив, что Украина сама решает, когда садиться за стол переговоров.

Он подчеркнул, что Бельгия уже передала Украине военную технику и продолжит это делать.