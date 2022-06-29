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16 часов назад

Премьер Бельгии: саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт нужно разрешить военным путем

ТАСС

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен "только военным путем" и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого.

Об этом заявил в среду премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

«Это сигнал президенту Путину»

"У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя", - сказал Де Кроо.

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