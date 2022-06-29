В Китае предостерегли от попыток создания аналога НАТО в Азии

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что «давно устаревший сценарий холодной войны» не должен воспроизводиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и выступил против создания «азиатского аналога НАТО». Об этом сообщает China Daily.
Выступая на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине, представитель КНР заявил, что Китай «решительно выступает против некоторых элементов», которые требуют присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе или создания азиатско-тихоокеанской версии НАТО на основе военных союзов.
Он подчеркнул, что страны региона «разделяют признательность за с трудом завоеванный мир и процветание» и хотят сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве для общего развития и возрождения.
«Китай уделяет пристальное внимание корректировке стратегической доктрины НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями этого», - заключил дипломат.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в июне альянс примет новую стратегическую доктрину, которая должна отразить произошедшие в мире изменения - в частности, конфликт на Украине и растущее влияние Китая.
В новой доктрине НАТО признает Россию «угрозой коллективной безопасности».