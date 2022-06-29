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23 минуты назад

В Китае предостерегли от попыток создания аналога НАТО в Азии

Мария Иванова

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что «давно устаревший сценарий холодной войны» не должен воспроизводиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и выступил против создания «азиатского аналога НАТО». Об этом сообщает China Daily.

В Китае предостерегли от попыток создания аналога НАТО в Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на брифинге Совета Безопасности ООН по Украине, представитель КНР заявил, что Китай «решительно выступает против некоторых элементов», которые требуют присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе или создания азиатско-тихоокеанской версии НАТО на основе военных союзов.

Он подчеркнул, что страны региона «разделяют признательность за с трудом завоеванный мир и процветание» и хотят сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве для общего развития и возрождения.

«Китай уделяет пристальное внимание корректировке стратегической доктрины НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями этого», - заключил дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в июне альянс примет новую стратегическую доктрину, которая должна отразить произошедшие в мире изменения - в частности, конфликт на Украине и растущее влияние Китая.

В новой доктрине НАТО признает Россию «угрозой коллективной безопасности».

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